Rouen. Grippe : l'épidémie arrive en Normandie, il n'est pas trop tard pour le vaccin

La Normandie est désormais en phase pré-épidémique pour la grippe, selon Santé publique France. "Concrètement, cela veut dire que l'on a une augmentation des cas assez rapide. On voit des grippes tous les jours en consultation", constate Patrick Daimé, médecin généraliste à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) et président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Maritime.

Le vaccin, reflex utile

Le meilleur moyen de s'en prémunir est le vaccin. "On étudie le virus tel qu'il est apparu dans l'hémisphère Sud pour fabriquer le vaccin le plus adapté", explique le médecin. Et il n'est pas trop tard. "Une épidémie de grippe dure une dizaine de semaines et le délai pour être couvert par le vaccin est de deux à trois semaines", détaille Patrick Daimé.

Adopter les bons gestes

Pour limiter la propagation du virus, très contagieux, il convient aussi d'adopter les bons gestes. Parmi eux, se laver les mains régulièrement en particulier quand on vient de se moucher ou d'éternuer et avant de faire à manger. Porter un masque est aussi utile, en particulier pour les parents qui s'occupent de leurs enfants. Patrick Daimé conseille aussi d'utiliser pour se moucher, des mouchoirs en papier jetables.

