Bientôt une salle de concert à Cherbourg ?!

Réclamée depuis des années, une salle de concert de musiques actuelles pourrait donc enfin voir le jour à Cherbourg. Reste à savoir où un tel équipement trouverait sa place.

Mais certains indices ne trompent pas. La municipalité s'intéresserait d'ailleurs sérieusement aux studios de cinéma situés dans l'ancien hôpital maritime.

Un site inutilisé mais qui vient d'accueillir son premier concert le week-end dernier. Le chanteur Ycare y a enflammé les foules et a prouvé que la salle pourrait faire l'affaire.

D'une capacité de 900 places, l'équipement est doté d'une bonne acoustique. De plus, tout est prévu pour d'éventuels aménagements de la scène.

A la mairie, on avoue justement travailler sur ce dossier mais aussi sur celui d'une autre salle. Pas plus de précisions pour l'instant. La municipalité promet toutefois de trancher d'ici un mois et demi.

Une décision très attendue en tous cas puisque Cherbourg est la seule ville de l'agglomération à ne pas disposer d'une salle de concert digne de ce nom.