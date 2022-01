Areva. 6,4 tonnes de combustibles nucléaires usés en transit dans la Manche

6,4 tonnes de combustibles nucléaires usés sont arrivées mercredi 13 décembre 2017 au terminal ferroviaire de Valognes (Manche).

Le convoi, composé de trois emballages, est parti hier des Pays-Bas. Ces déchets radioactifs vont être traités au sein de l'usine Areva de la Hague, afin d'être recyclés et renvoyés en Hollande.

333 tonnes de déchets hollandais traités

Ce transport s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre la France et les Pays-Bas, et du contrat qui lie Areva et l'électricien hollandais EPZ, portant sur le traitement et le recyclage de 350 tonnes de combustibles usés.

À ce jour, près de 346 tonnes ont été livrées, et 333 tonnes ont déjà été traitées depuis 1978.

