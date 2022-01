Caen. Open de Tennis de Caen : une finale espagnole !

Après le titre d'Elina Svitolina, la première femme à inscrire son nom au palmarès de l'Open de Caen (Calvados), la troisième journée laissait place aux demies-finales hommes, mardi 12 décembre 2017. Pour débuter cette soirée 100% masculine, l'entrée en lice de Robertor Bautista-Agut (20e mondial) aura été radicale, en sortant le jeune prodige de la balle jaune, Corentin Moutet (6/2, 6/3). Lui qui avait sorti le parrain de l'événement la veille n'aura pas démérité pour son premier Open à Caen.

Les réactions

Corentin Moutet : "Je ne suis pas forcément déçu. J'ai essayé de faire mon maximum et de prendre exemple sur Bautista-Agut mais cela n'a pas suffi. J'ai gagné hier, je suis quand même content, sachant que j'ai été prévu en dernière minute à l'Open de Caen".

Roberto Bautista-Agut : "C'était un bon match, et un bon entraînement au vu de la saison à venir. Corentin (Moutet, ndlr) est un très bon joueur mais je suis content d'être de nouveau en finale. Je ferai de mon mieux mais en tout cas c'est un plaisir de revenir ici à Caen".

Une finale de très haut vol

Dans la seconde demi-finale qui opposait Benoît Paire (5e Français) à David Ferrer (36e mondial), les débats furent plus serrés. La partie partait bien pour le Français en s'imposant dans le premier set (6/3), avant d'entrer dans le dur dans le deuxième. Souffrant d'une douleur au dos, il a même été contraint de demander le soin du kinésithérapeute avant de repartir sur le court, pour finalement s'incliner devant un Ferrer très en forme (3/6, 6/0, 6/2).

Les réactions

Benoît Paire : "Je n'avais pas envie de décevoir les gens cette année. J'ai fait mon maximum même si le deuxième set était difficile mais sur le troisième, je me suis accroché, il y a eu des beaux échanges. C'est globalement un tournoi réussi, je suis très content d'être venu jouer ici. Maintenant je vais aller passer des examens pour mon dos, en espérant que cela ne soit pas trop grave. Je me fais plaisir en partageant mes sentiments avec le public, c'est le plus important. Pour 2018, j'aimerais retrouver la 18e place mondiale que j'avais il y a deux ans et pourquoi pas viser plus haut".

David Ferrer : "Je me suis bien senti même si cela n'a pas été facile dans le premier set. J'ai été plus consistant dans le deuxième, et le résultat est là. C'était incroyable de voir le zénith plein ce soir et de voir un public qui nous encourageait autant. Ce sera une finale espagnole, et j'espère que le public va vraiment en profiter et prendre plaisir, c'est le principal. Bautista-Agut est un super joueur et je sais que dans le futur il aura de grandes chances de terminer dans le Top 10. À côté de ça, c'est un très bon ami, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici à Caen, d'autant plus qu'il m'avait dit que c'était une bonne occasion de s'entraîner pour l'Open d'Australie".

La finale du tournoi masculin sera donc 100% espagnole, entre Bautista-Agut, déjà finaliste l'an passé, et David Ferrer. Qui détrônera Jo-Wilfried Tsonga, double tenant du titre en 2015 et 2016 ? Réponse ce soir.

À noter que la finale Hommes des quatrièmes séries a vu Régis Levavasseur se défaire de Sébastien Malherbe, à l'arrachée. Pourtant très mal parti lors du premier set, battu 6/0, le caennais est finalement sorti vainqueur en trois sets, après une "remontada" dans le dernier jeu puisqu'il était mené 7-1 avant de l'emporter 13-11. (0/6, 6/2, 13/11).

