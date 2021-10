Caen. Open de tennis de Caen : tout ce qu'il faut savoir sur la 10e édition

Le compte à rebours est lancé. Plus que 10 jours avant la cérémonie d'ouverture du 10e Open de Caen (Calvados) qui commence dimanche 11 décembre 2016 au Zénith. Plus grand tournoi de la catégorie Circuits Nationaux des Grands Tournois (CNGT) de France, son budget est de 630 000€ financé à 70 % par 70 partenaires privés. Le directeur de l'organisation, Pascal Vesques est très fier du chemin parcouru: "On a monté une organisation digne d'un Masters, l'année dernière, tout le monde était bluffé par la qualité du tournoi."

Trois joueurs du Top 20 mondial

Cette année, l'Open accueille cinq joueurs de classe mondiale: Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Benoît Paire, Paul-Henri Mathieu et Roberto Bautista-Agut. Soit les 12e, 13e 18e, 47e et 73e joueurs mondiaux. L'an passé, Jo-Wilfried Tsonga l'avait emporté en finale contre Benoît Paire.

Selon Pascal Vesques "l'Open de Caen est proche chronologiquement de l'Open d'Australie, c'est une très bonne occasion pour ces grands joueurs de s'y préparer."

Une aventure loin d'être terminée

Quant à la rumeur qui annonçait la fin possible du tournoi, le directeur tient à mettre les choses au clair: "J'ai juste annoncé mon départ de la direction, il est invraisemblable de penser que tout l'Open repose sur un seul homme alors qu'il y a 176 bénévoles."

A LIRE AUSSI.

Mathieu, Bautista Agut, Paire et Gasquet à l'Open de Caen

Tennis: Cibulková remporte le Masters face à Kerber, "le plus beau titre de ma vie"

Masters: Murray-Djokovic, à la fin, il n'en restera qu'un