Le-Havre. Le Havre : non le Magic Mirrors ne va pas fermer

Les rumeurs et les fausses informations vont bon train en cette fin d'année 2017 concernant l'avenir du Magic Mirrors au Havre. Cette salle de spectacle de 950 places est installée Quai des Antilles, près des Docks Océane, en entrée de ville. Sa particularité : il s'agit d'un chapiteau (style cirque). La salle est ouverte depuis 2010 et elle a su trouver sa place dans la vie culturelle havraise.

Une résidence étudiante et touristique en lieu et place du Magic Mirrors

Les rumeurs de sa fermeture sont apparues depuis la présentation du projet de la Financière Pichet, lauréat de l'appel à projets Réinventer la Seine, sur la presqu'île Frissard et le quai des Antilles. Il s'agit de la création d'une résidence étudiante, d'une résidence touristique et d'une ferme aquaponique (mélangeant culture et élevage de poissons).

Le Magic Mirrors va déménager

Ce projet va bien voir le jour en lieu et place du Magic Mirrors mais la mairie du Havre l'assure, la salle de spectacle ne va pas fermer. Elle va juste déménager. Sandrine Dunoyer, l'adjointe au maire du Havre en charge de la culture et des relations internationales, a dû le réaffirmer dans une déclaration du 8 décembre 2017 :

" L'implantation à moyen terme de l'ensemble immobilier Les Quais de Seine, en lieu et place de la salle de spectacle Magic Mirrors, va occasionner la relocalisation de cet équipement culturel. Escamotable, mobile par définition, le Magic Mirrors va être démonté puis remonté à proximité immédiate de son emplacement actuel, dans un souci de fidélisation du public captif. Le choix de son emplacement futur sera rapidement communiqué. Ce déménagement n'occasionnera aucune rupture d'activité. Cet équipement, qui sert à la fois la vie culturelle, mais aussi le dynamisme de la vie associative locale, est protéiforme dans ses fonctions d'usage. Sa programmation et son exploitation sont assurées par la Ville du Havre. De nombreux acteurs économiques en font également le lieu privilégié de leurs événements d'entreprises. Sous le ciel de velours du Magic Mirrors, on vient écouter une lecture, un concert de rock, admirer des danseurs de hip-hop ou de tango, suivre un combat de boxe féminine, on vient danser, se déguiser, on échange sur sa vie professionnelle, son engagement associatif, ses passions… Connaissant l'attachement des Havraises et des Havrais à cet équipement, il est important aujourd'hui de faire savoir que si le Magic Mirrors quitte le Quai des Antilles, sa pérennité, de surcroît dans le même périmètre, ne fait aucun doute. "

