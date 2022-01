"La forme de l'eau" domine les nominations aux Golden Globes

Ce film du réalisateur mexicain, Guillermo del Toro, parmi les plus en vue à Hollywood, est suivi par le thriller journalistique "Pentagon Papers", dernier Steven Spielberg, qui affiche six nominations comme "3 Billboards, les panneaux de la vengeance".

Le délicat drame romantique sur le passage à l'âge adulte d'une adolescente "Lady Bird" faisait aussi partie des titres avec le plus de citations (4), de même que "Dunkerque" et "Tout l'argent du monde" (3).

Ce "biopic" de Ridley Scott retrace l'enlèvement du petit-fils du magnat pétrolier John Paul Getty et a dû être en partie retourné dans l'urgence à cause du scandale ayant frappé son interprète Kevin Spacey.

Surprise: son acteur Christopher Plummer, qui a remplacé Kevin Spacey au pied levé fin novembre à la suite de multiples accusations d'agressions sexuelles contre des hommes parfois mineurs, est nommé pour le second rôle masculin dramatique.

Ridley Scott, nommé dans la catégorie meilleur réalisateur, s'est dit "ravi": "malgré les difficultés inattendues que nous avons rencontrées après le tournage, nous étions déterminés à ce que le public du monde entier puisse voir notre film. Des centaines de gens associés au projet ont mis tout leur coeur dans chaque image", a-t-il dit au site Entertainment Weekly.

Chez les actrices, Jessica Chastain est citée pour "Le Grand jeu", thriller adapté des mémoires d'une ancienne championne de ski qui a animé des tripots clandestins pour stars et grandes fortunes.

Elle a pour concurrentes l'incontournable Meryl Streep ("Pentagon Papers"), Michelle Williams en mère d'un riche héritier capturé dans "Tout l'argent du monde", Sally Hawkins, amoureuse d'une créature étrange dans "La forme de l'eau", et Frances McDormand, qui a impressionné les critiques en mère d'une enfant assassinée qui demande justice ("3 Billboards").

Dans la catégorie meilleur acteur, Timothée Chalamet est cité pour "Call me by your name". Révélation 2017, il est aussi à l'affiche de "Lady Bird". Daniel Day-Lewis lui fait face pour "Phantom Thread" probablement son dernier long métrage: l'acteur culte a annoncé sa retraite il y a quelques mois.

Tom Hanks ("Pentagon Papers"), Gary Oldman en Winston Churchill ("Les heures sombres") et Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq") sont aussi dans la course pour ce prix.

Les réalisatrices oubliées

En télévision, "Big Little Lies", avec et co-produit par Nicole Kidman et Reese Witherspoon, domine la compétition, suivi par “Feud: Bette and Joan”, sur la rivalité entre les icônes hollywoodiennes Bette Davis et Joan Crawford.

Pour les films en langue étrangère, "The Square", la Palme d'or 2017, satire sur l'art contemporain est sélectionné - une coproduction suédo-germano-française - de même que “First They Killed My Father”, drame américano-cambodgien mis en scène par la star Angelina Jolie.

“In the Fade”, coproduction germano-française interprétée par Diane Kruger, est aussi en lice.

Meher Tatna, présidente de l'association des journalistes étrangers de Hollywood (HFPA), qui remet les Golden Globes, s'est félicitée de la diversité ethnique de la sélection, avec des acteurs noirs comme Denzel Washington, Sterling K. Brown, Issa Rae et Daniel Kaluuya, le film "Get Out" réalisé par le cinéaste afro-américain Jordan Peele ou les séries "Black-ish" et "Insecure".

"Je suis heureuse que nous reconnaissions des gens comme moi qu'on ne voyait pas à la télévision quand je suis arrivée dans ce pays", a remarqué Mme Tatna, qui est indienne. "Master of none" et son co-créateur Aziz Ansari, américain d'origine indienne, font partie des nommés.

L'HFPA a toutefois "encore beaucoup de chemin à faire avec les réalisatrices, car ils ont omis Greta Gerwig ("Lady Bird"), Dee Rees ("Mudbound"), Kathryn Bigelow ("Detroit"), Sofia Coppola ("Les proies") ou Patty Jenkins" et son carton au box-office "Wonder Woman", a remarqué Clarence Moye, du site Awardsdaily.com, interrogé par l'AFP.

L'HFPA est un club de quelque 90 membres comparé à environ 6.000 membres de l'Académie qui votent aux Oscars, et les Golden Globes sont donc bien moins représentatifs mais malgré tout très prisés.

Ils seront remis le 7 janvier et constituent un indicateur des films ayant de bonnes chances aux Oscars.

Le glamour de ces cérémonies sera cependant terni par de multiples scandales sexuels à Hollywood depuis le début de l'affaire Harvey Weinstein, le producteur accusé par une centaine de femmes de harcèlement, agression sexuelle ou viol.

Le cinéaste Brett Ratner, les comédiens Louis C.K et Jeffrey Tambor - primé aux Globes - les dirigeants de studios John Lasseter et Roy Price ont également été accusés de comportements sexuels abusifs, entre nombreuses autres personnalités.

