Golden Globes sous le signe de l'opposition aux violences sexuelles

"Bonjour mesdames et les hommes qui restent", "ça fait des années que les hommes blancs n'ont pas été aussi nerveux à Hollywood", a déclaré le présentateur Seth Meyers.

"On est en 2018, la marijuana est finalement autorisée et le harcèlement sexuel ne l'est plus", a-t-il ajouté.

Le producteur déchu Harvey Weinstein a été accusé par plus de 100 femmes de harcèlement, agressions sexuelles ou viols. Depuis ces révélations en octobre, une litanie de personnalités d'Hollywood comme les acteurs Kevin Spacey, Dustin Hoffman ou Jeffrey Tambor, les producteurs et cinéastes Brett Ratner et John Lasseter, ont à leur tour été accusés d'abus sexuels.

C'est Nicole Kidman qui a emporté le premier prix de la soirée, couronnée meilleure actrice dans une minisérie pour "Big Little Lies", dans lequel elle joue une femme battue par son mari.

Elle a rendu hommage à ses co-stars en particulier à la coproductrice, comme elle, de la minisérie, Reese Witherspoon. "Wow, le pouvoir des femmes!" a-t-elle déclaré en recevant le 4ème Globe de sa carrière.

Alexander Skarsgard qui joue son mari violent lors de scènes terrifiantes de vérité, a également été honoré tout comme Laura Dern, en mère d'une petite fille harcelée par un camarade de classe.

"La servante écarlate", qui dépeint un monde apocalyptique où les Etats-Unis sont aux mains d'une secte fondamentaliste maintenant les femmes fertiles en esclavage, a remporté la statuette de meilleure série dramatique.

Son créateur Bruce Miller a encouragé à continuer "tous ceux et celles qui font ce qu'ils peuvent pour que +La servante écarlate+ ne devienne pas réalité" alors que beaucoup dénoncent les atteintes aux droits des femmes aux Etats-Unis.

Sans surprise, son interprète principale Elisabeth Moss qui a déjà accumulé une brassée de prix pour ce rôle, a gagné le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique, dédié à Margaret Atwood, auteure du roman dont est adapté la série.

"C'est pour vous et les femmes (...) suffisamment courageuses pour s'élever contre l'intolérance et l'injustice", a affirmé la comédienne scientologue.

Presque tous les participants à la soirée portaient du noir, répondant à l'appel d'actrices et de l'organisation Time's Up fondée par de grands noms féminins d'Hollywood comme Natalie Portman et Jessica Chastain pour financer la défense de victimes d'abus sexuels au travail.

Desplat, "In the Fade" au palmarès

C'est la romance fantastique entre une muette solitaire et un monstre reptilien, "La forme de l'eau", du Mexicain Guillermo del Toro, qui démarrait la soirée avec le plus de nominations (7) aux Globes.

Pour l'instant elle en a récolté un pour la musique du compositeur français Alexandre Desplat. "Merci beaucoup, c'est une couleur différente du précédent", a-t-il lancé en recevant son deuxième Globe.

"In the Fade", du cinéaste allemand d'origine turque Fatih Akin, une coproduction française, a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère.

Il met en scène Diane Kruger, bouleversante en femme dont le mari et l'enfant ont été tués dans un attentat de sympathisants nazis.

"Pentagon Papers", saga historique retraçant la publication par le Washington Post de documents fracassants et confidentiels sur la guerre du Vietnam, fait également partie des films favoris de la soirée, tout comme "Three Billboards: Les panneaux de la vengeance", la quête de justice d'une mère jouée par Frances McDormand.

Il a déjà reçu le prix du meilleur second rôle masculin dans un drame pour Sam Rockwell.

James Franco a été sacré meilleur acteur dans une comédie pour "The disaster artist", sur le pire film jamais réalisé, une satire pleine d'empathie qu'il a réalisée.

Côté actrices dramatiques, Sally Hawkins ("La forme de l'eau") est pressentie pour la statuette, avec Frances McDormand qui la talonne dans les pronostics du site spécialisé Goldderby.com.

Pour les acteurs, les prédictions vont à Gary Oldman en Winston Churchill dans "Les heures sombres", le jeune franco-américain Timothée Chalamet lui faisant cependant de l'ombre en adolescent amoureux d'un beau doctorant dans "Call Me by Your Name".

Les Golden Globes sont décernés par un petit groupe de 90 membres de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, et forment un baromètre à la fiabilité variable sur les titres et artistes les mieux placés pour décrocher des Oscars, apogée de la saison des prix à Hollywood qui se tiendra le 4 mars.

A LIRE AUSSI.

Golden Globes à Hollywood: "La forme de l'eau" et "Pentagon Papers" favoris

Début du tapis rouge des Golden Globes, "La forme de l'eau" part en tête

Les Golden Globes arrivent dans un Hollywood sonné par l'affaire Weinstein

"La forme de l'eau" domine les nominations aux Golden Globes

Golden Globes: Isabelle Huppert nommée pour "Elle" de Paul Verhoeven