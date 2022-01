Saint-Lô. Inondations dans la Manche : une dizaine de routes fermées à la circulation

L'intensité des précipitations dans la Manche provoquent des débordements de cours d'eau ont dans le nord-ouest des marais du Cotentin (Bricquebec-en-Cotentin, Lessay, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Millières, Saint-Germain-sur-Ay, Canville-la-Roque, le Plessy-Lastelle, Canville-la-Roque et Gorges). Les chemins de halage aux abords de la Vire ont été fermés.

• Lire aussi. Vent violent: Fécamp bloqué, marché de Noël fermé au Havre



Une dizaine de routes du réseau secondaire ont été coupées à la circulation. Des déviations locales ont été mises en place.

Baisse des températures : attention aux routes glissantes

Les précipitations deviendront moins denses au fil des heures et devraient laisser place à des éclaircies en fin de journée de ce lundi 11 décembre 2017, des flocons pourront venir se mêler à la pluie, de la neige seule n'est pas exclue de façon très passagère sur les points les plus hauts du Saint-Lois et du Mortainais mais ne devrait pas tenir sur les sols mouillés. En revanche, le vent restera soutenu.

• Lire aussi. Intempéries : 190 interventions des sapeurs-pompiers dans la Manche



Attention néanmoins cette nuit et demain matin, les chaussées seront glissantes, en particulier dans le centre et le sud du département. En effet, une baisse sensible des températures est prévue cette nuit entre -1 et +2 degrés . À titre préventif, les services d'entretien des routes (conseil départemental de la Manche et DIRNO) effectueront des patrouilles et traiteront les chaussées.