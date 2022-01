Métamorphoses. Opus 3 des saisons baroques à la chapelle Corneille à Rouen

Du 13 au 16 décembre 2017, la chapelle Corneille à Rouen (Seine-Maritime) accueille la 3e saison baroque de l'année. Orchestré par le poème harmonique, cet événement pluridisciplinaire divertissant permet d'approfondir une caractéristique du style baroque: le goût pour le pastiche et le sens de la métamorphose.

Un événement pluridisciplinaire

Depuis la rénovation de la chapelle Corneille, "Le poème harmonique" dirigé par Vincent Dumestre investit les lieux. "Nous avons instauré un programme décliné en saisons baroques, explique Vincent Dumestre, il s'agit de cinq temps forts au cours de l'année: divers événements rassemblés sous un thème commun mariant les disciplines". Cette pluridisciplinarité est en fait un principe inhérent au style baroque: un répertoire qui se nourrit de tous les arts. "À l'époque de Louis XIII et de Louis XIV on ne conçoit pas cette musique indépendamment de la danse ou de l'opéra. Les saisons baroques nous permettent de transposer ce principe et d'établir des ponts entre les arts."

Vincent Dumestre stimule ainsi l'appétit culturel et la curiosité du public. "Depuis 20 ans je défends le répertoire baroque, j'ai trouvé dans cette formule thématique le moyen d'inviter le spectateur à réfléchir sur un sujet en ouvrant ses horizons." Des cantates de Bach pastichées par leur auteur lui-même aux parodies foraines des théâtres parisiens du 17e, Vincent Dumestre dresse un véritable panorama d'une pratique incontournable de l'époque baroque: le détournement.

Un détournement musical

Après une première saison très bien accueillie par le public, Vincent Dumestre choisi de développer le concept et offre pour ce 3e rendez-vous de l'année des animations variées, visites guidées ou concerts, en choisissant pour thème le travestissement et la métamorphose: "Nous sommes en résidence à la chapelle Corneille ce qui nous permet de créer des projets et de présenter un programme original et parfaitement inédit comme le concert inaugural du poème harmonique Breve è la vita nostra. J'ai ici exhumé une adaptation inédite d'une oeuvre profane de Monteverdi en une oeuvre sacrée".

Le travestissement musical consiste donc en une adaptation ou une réappropriation d'un répertoire. Le concert du poème harmonique témoigne d'une pratique mise en oeuvre par la contre-réforme de détournement de la musique profane: "L'église a compris que la musique permettait de séduire les croyants et plaque sur des musiques profanes des textes sacrés". Le concert des funérailles de la foire détourne de la même façon des oeuvres de la bonne société de la comédie française et Italienne pour les encanailler façon goguette.

Pratique. Du 13 au 16 décembre 2017. Chapelle Corneille, musée des Beaux-Arts et Rose des vents à Rouen. Plus d'infos sur www.poemeharmonique.fr

