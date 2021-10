"Fais pas ci, fais pas ça" de retour sur France 2 ce mercredi soir.

C'est un événement pour les fans de la série de France 2 "Fais pas ci, fais pas ça". Elle revient ce mercredi soir avec une quatrième saison. A 20h35, vous découvrirez notamment l'une des nouveautés de cette nouvelle saison : l'arrivée d'un nouveau voisin. M. Lenoir va recevoir un accueil très spécial de la part des Lepic. La famille Lenoir est composée de Chris et Tatiana, incarnés respectivement par Anthony Kavanagh et Frédérique Bel. Rendez vous bientôt sur France 2 et découvrez ci-dessous sans plus attendre les premières images de cette quatrième saison.