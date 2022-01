Rouen. Tennis de table : l'ALCL de Grand Quevilly prend une victoire qui fait du bien

Pour la 5e journée du championnat de ProAF, les joueuses de l'ALCL TT se déplaçaient à Joué-les-Tours.

Bonne opération pour les Quevillaises.

Après leur dernière victoire, les joueuses de l'ALCL se devaient de confirmer leurs résultats pour remonter dans le classement. Face à Joué-Les-Tours, le coach Guillaume Liot fait jouer ses meilleures joueuses. Dans le 1er match, Kim HAYEONG (n°5 fr) affronte Li HE (n°14 fr) et s'impose dans une rencontre à sens unique 3-0 (11-9, 12-10, 11-6). Dans la 2e rencontre, Joué-Les-Tours présente sa joueuse n°3, Nolwenn FORT (n°77 fr), face à Li Fen (n°4 fr). La Quevillaise s'impose logiquement 3-0 (11-7, 11-4, 11-5). Après la pause, le 3e match voit s'opposer Barbora Balazova (n°15 fr) et Irina CIOBANU (n°32 fr). La joueuse de Joué-les-Tours s'impose 3-0 (11-2, 13-11, 11-9). Dans le 4e match, Li Fen revient affronter Li He, la quevillaise s'impose 3-1 (12-14, 11-7, 11-5, 11-8 ) et donne les 3 points de la victoire à son équipe.

L'ALCL remonte dans le classement avec ses 9 points et se retrouve à égalité avec leurs adversaires du soir. La prochaine rencontre est prévue le 12 décembre à domicile face à Lys-Lille, actuellement leader du championnat.

