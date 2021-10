Cherbourg : de plus en plus de jeunes en difficultés

C'est l'inquiétude au Secours Catholique à Cherbourg.

Alors que l'association vient de lancer sa traditionnelle collecte de dons, elle constate que de plus en plus de jeunes de 18 à 25 ans font appel à la générosité pour vivre et même survivre.

Une tendance qui s'accentue alors que l'hiver arrive à grands pas. Et la situation risque encore de se dégrader estime Christian Guyomart, vice-président du Secours Catholique de la Manche...