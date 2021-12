Des cohabitations entre jeunes et seniors à Cherbourg

L'association "Lien" (Logement intergénération en Normandie), déjà bien connue dans l'agglomération caennaise, souhaite s'implanter sur la Presqu'île Cotentin.

Elle propose de mettre en relation des personnes âgées et des jeunes pour les faire cohabiter ensemble. Un échange gagnant-gagnant puisque cela permet de rompre l'isolement pour les seniors et de trouver un logement peu couteux pour les plus jeunes.

A Caen, 35 cohabitations de ce genre sont déjà en cours. L'association en espère autant à Cherbourg.

Si l'expérience vous tente, vous pouvez contacter l'association au tél. 02.31.06.67.31 ou au 06.14.37.12.90 ou sur le http://lien-bn.blogspot.com

Les précisions de Claire Bathemy, bénévole.