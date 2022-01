Rouen. Sur le port de Rouen, Sénalia investit 11,5 millions d'euros contre la poussière de céréales

3000 tonnes de céréales par heure peuvent être chargées sur des navires depuis le site de Sénalia à Grand-Couronne (Seine-Maritime). Le groupe est spécialiste du chargement des céréales pour l'export avec toutefois ce problème récurrent que les habitants des alentours connaissent : les poussières qui sont générées lors du chargement des marchandises brutes. "Visuellement c'est un problème. Et pour les riverains, c'est une gêne qu'il nous faut absolument réduire," explique Gilles Kindelberger, le directeur général de Sénalia.

Le groupe investit donc 11,5 millions d'euros pour changer ses trois portiques de chargement à Grand-Couronne. "C'est le système technique qui permet qu'il n'y ait plus cette diffusion de poussières que l'on a connue par le passé." Un système que l'entreprise a déjà mis en place sur son site rouennais, au pied du pont Flaubert, avec de vrais résultats. "C'est fort de cette expérience que nous poursuivons notre programme d'investissements", ajoute Gilles Kindelberger.

Un site propre en 2019

Les portiques, fabriqués par une entreprise allemande, vont arriver déjà montés par la mer et remonter la Seine jusqu'à Grand-Couronne. En parallèle, Haropa port de Rouen investit 9,5 millions d'euros dans le quai de chargement pour être au gabarit port lourd de l'approfondissement du chenal. D'ici janvier 2019, le directeur général l'assure, "le site de Grand-Couronne sera un poste de chargement propre, clean et les riverains ne subiront plus du tout de nuisance".

Autre investissement de Sénalia d'ores et déjà prévu, celui du déménagement de son siège social de Chartres vers Rouen. "On a profité de l'opportunité rouennaise avec la construction de l'écoquartier Flaubert. L'entreprise est aussi plus ancrée à Rouen", détaille Gilles Kindelberger. Les premiers coups de pioches, à côté du nouveau siège de la Métropole, seront donnés à la fin de l'Armada 2019, au mois de juin.

