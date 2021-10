Miss St Lô, samedi 3 décembre

L'association des commerçants de St-Lô redouble d'imagination en ce moment, après l'ouverture de nombreuses enseignes le 11 novembre dernier. L'association qui regroupe plus d'une centaine de commerçants propose l'élection de Miss St Lô.



La date du 3 décembre n'est pas choisie au hasard puisque le même soir se tiendra l'élection de Miss France à Brest, ville dont est originaire l'actuelle Miss France Laury Thilleman.



22 jeunes filles du pays st-lois, nées entre 1987 et 1996 se présenteront devant un jury.

La soirée sera marquée par plusieurs passages mais aussi un défilé de mode, un spectacle de magie et un concert depuis la salle Salvador Allende dès 20h30



Les places sont en ventes chez Planet R, entre 8 et 12 €