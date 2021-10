La Magie de Noël s'installe à St Lô !

Outre l'élection de Miss St Lô ce samedi à la salle des fêtes Salvador Allende, les st lois et les bas-normands qui viendront à St Lô durant cette période de fêtes pourront découvrir de nombreux spectacles de rues réunis sous le nom de « Magie de Noël ».



Au programme des motards-funambules à 30 m de hauteur ce dimanche place de la mairie dès 15h. Du théâtre de rue avec « la véritable histoire de Ravioli » dans le square de la rue pietonne dimanche à 16h45 enfin retrouvez Marlène et Hélène pour un show aérien et acrobatique avec des cordes et des tissus suspendus à 16h, place de la mairie.

Dimanche 11 décembre les enfants ne manqueront pas la première sortie du Père Noël et sa parade en ville à 14h30.

Retrouvez aussi la patinoire en plein air durant toutes cette période de fêtes et gagnez plus de 20 000 € de cadeaux grâce aux commerçants de St Lô Commerces