Caen. [Notre dossier] Boutiques : l'éphémère s'invite en ville à Caen

Avec Noël, sapins et guirlandes fleurissent dans les rues de Caen (Calvados), mais aussi des boutiques éphémères. En période de fête, ces espaces de vente d'un jour ont le vent en poupe.

Un bon test

Le temps de quelques semaines, les rayons de magasins provisoirement vides se remplissent ainsi d'objets bien particuliers. Au 1 rue Pémagnie, à deux pas de la place Saint Sauveur, Mathilde Le Gagneur profite ainsi d'une période de transition entre un antiquaire et une agence immobilière pour présenter ses collections de sacs à main. La jeune créatrice vient de se lancer et voit dans cette expérience "un très bon test". Elle commercialise depuis six mois sa marque, essentiellement sur le net. "Cela va me permettre de rencontrer ma clientèle", espère-t-elle.

Pour valider l'essai et se faire connaitre, elle a tracté dans les boîtes aux lettres du quartier et mis le paquet sur les réseaux sociaux. Et pour ce mois d'emménagement, elle a complété sa gamme avec des objets déco et quelques vêtements d'amis créateurs.

Un modèle de sac de la collection de Mathilde Le Gagneur, en cuir tanné végétal et 100% Made in France - Atelier Le Gagneur

Une nouvelle visibilité

D'autres jeunes entrepreneurs choisissent eux de passer par un intermédiaire pour se trouver une vitrine. Un service que propose Bastien Campeggi et sa Pop Up Box, installée pour Noël aux Rives de l'Orne. Moyennant une commission et un forfait journalier, il fait la promotion de ceux "qui ont des produits saisonniers ou limités habituellement au e-commerce. Cela peut aller d'une grande marque au petit créateur qui veulent faire un test sur Caen et voir si ça prend." Parmi eux, par exemple, le Caennais Jean-Michel Panda et sa gamme de vêtements et goodies aux notes humoristiques, imprimés en Normandie.

S'il reconnait qu'il est parfois difficile de trouver des propriétaires partants pour de courtes locations, Bastien Campeggi assure que cela peut pourtant redonner une visibilité à l'endroit. "Cet été, j'étais dans un local place Saint-Sauveur, inoccupé depuis 7 ans. Une créatrice qui y est passé à ce moment là y est maintenant installée." Et pour faire connaître ses adresses éphémères au plus vite, il "joue sur l'exceptionnalité. Je disparais par moment, puis je reviens avec des pièces uniques ou des éditions limitées."

Stimuler des envies pour la suite

La singularité des produits, c'est aussi sur quoi mise Une autre boutique, mais dans un autre genre. Située boulevard du maréchal Leclerc, elle regroupe une trentaine d'artisans et associations hétéroclites, mais unis par les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Des oeuvres créées par un collectif d'artistes au doudou tricoté maison en passant par les produits une association soutenant un petit village du Népal... Les idées cadeaux dénichées dans cette boutique sont à la fois éthiques et originales.

Dans "Une Autre boutique", en plein centre de Caen, les rayons débordent d'objets répondant aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. - Marie-Charlotte Nouvellon

Après avoir participé à plusieurs marchés de Noël, bénéficier d'une adresse fixe pour un mois permet "aux gens qui ne cherchent pas forcément ce type de produits de découvrir ce choix, de les mettre en face de l'idée, avance Virginie Lions de l'ARDES. La période de Noël est parfaite pour réfléchir sur sa consommation, et la boutique va peut-être stimuler des envies pour la suite." Chacun des résidents proposent d'ailleurs une permanence et/ou des ateliers pour faire découvrir ses produits dans cette boutique, certes éphémère, mais bien vivante.

