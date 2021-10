Caen. Une boutique éphémère aux Rives de l'Orne

Solenn Pype et Théo Bérard ont inauguré le samedi 24 novembre 2018 une boutique éphémère dans le centre commercial des Rives de l'Orne à Caen (calvados). La boutique restera ouverte jusqu'au lundi 24 décembre 2018 et propose des articles exclusivement de fabrication française. " Les produits cosmétiques sont naturels et en grande partie bio. Le bois utilisé pour la fabrication des objets vendus provient de forêts françaises durablement gérées ", précise Solenn. La boutique regorge d'idées cadeaux originales comme un coffret olfactif pour les amateurs d'œnologie, des livres pour enfants, de la petite maroquinerie, des vernis naturels et de la papeterie.

Pratique. Phärre, Rives de l'Orne, Quai Amiral Hamelin, 14 000 Caen. Du lundi au Samedi de 10h à 20H et le Dimanche de 10h à 19h. Ouvert du 24 novembre au 24 décembre.