Rouen. Journée internationale du handicap : une agence de Rouen emploie 80 % d'handicapés

La journée internationale des personnes handicapées est une journée de sensibilisation qui vise à favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique et sociale des personnes atteintes de handicap. À Rouen (Seine-Maritime), une entreprise a décidé de s'y consacrer complètement. L'agence de communication Les Papillons de Jour. Créée à Rouen en 2012, elle possède aujourd'hui trois autres agences, à Bordeaux, Boulogne-Billancourt et Ajaccio. 80 % de ses collaborateurs sont en situation de handicap c'est la première agence de ce type en France.

Les compétences des personnes handicapées peu valorisées dans les entreprises

Tout part d'un constat de sa fondatrice Katia Dayan. Elle remarque que dans le secteur protégé et adapté, très peu d'entreprises valorisent les compétences intellectuelles des personnes en situation de handicap. Elle a voulu que cela change en créant sa propre agence. Claire Sala-Angeli est la chargée de développement des Papillons de Jour.

Les entreprises ont encore des efforts à faire concernant l'emploi des handicapés selon Claire Sala-Angeli

Des postes aménagés pour seulement 10 % des salariés

La plupart des collaborateurs souffrent de handicaps dits invisibles. Certains ont été victimes d'accidents du travail et ont fait une reconversion professionnelle. Inutile donc d'utiliser un poste spécialement aménagé. Pour ceux qui en ont besoin, l'agence s'arrange pour leur faciliter le travail, et même si elle ne reçoit pas d'aides financières particulières pour.

Les aides financières sont très légères pour adapter les structures au handicap

Aujourd'hui, le handicap serait la deuxième cause de discrimination au travail.