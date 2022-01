Sotteville-lès-Rouen. Violences au lycée les Bruyères près de Rouen : les professeurs en grève

C'est un énième incident qui a mis le feu aux poudres, au lycée les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen, mercredi 29 novembre 2017. Un élève a renversé sa table lors d'un cours avant de jeter des projectiles en direction de sa professeure. Récemment, des bagarres ont éclaté aux abords de l'établissement entre des bandes rivales. Les professeurs ont décidé de se mettre en grève, jeudi 30 novembre 2017 et vendredi 1er décembre 2017. "Depuis presque deux ans, le climat scolaire s'est dégradé dans l'établissement avec des incivilités assez graves. Les enseignants ont le sentiment de ne plus pouvoir assurer l'autorité dans les classes ou les couloirs", explique Jean-Marc Préel, représentant FO éducation au niveau académique. Des incivilités qui se manifestent par une multiplication des violences physiques et verbales. Les arrêts maladie se multiplient au sein du corps enseignant dans l'établissement.

Une délégation reçue au rectorat

Une délégation a été reçue par le rectorat, jeudi 30 novembre 2017. "On a demandé des mesures d'urgence avec notamment un renforcement du nombre de personnel en vie scolaire", précise Jean-Marc Préel. Des renforts dans l'équipe de direction ont aussi été demandés. "Le rectorat semblait enclin à répondre à ses demandes rapidement, peut-être même dans le courant de la semaine prochaine". D'autres mesures sur le plus long terme pourraient être envisagées pour la rentrée 2018 pour éviter que l'établissement ne concentre les élèves en situation de fragilité.

En attendant, les enseignants pourraient bien poursuivre leur mouvement de grève, lundi 4 décembre 2017.

