Rouen. Garder son sapin beau jusqu'à Noël : les conseils d'un pépiniériste

Les plus pressés se sont déjà précipités dans les pépinières et les jardineries pour se procurer leur sapin de Noël. Le premier week-end de décembre lance la chasse au plus bel arbre afin d'y déposer les précieux cadeaux. Il reste encore plusieurs jours avant Noël et il faut bien choisir son arbre pour qu'il tienne jusque-là.

Comment les choisir ?

Les plus prisés, comme chaque année, sont les Nordmann. Ils sont beaucoup plus résistants et ne perdent pas leurs épines. Cependant, beaucoup de personnes craquent aussi pour l'épicéa qui, lui, perd ses épines, mais c'est un sapin plus grand qui dégage un parfum.

Comment les entretenir ?

Un sapin a une durée de vie d'environ trois semaines. Pour le maintenir jusqu'à Noël, il y a quelques techniques. Tout d'abord, l'éloigner d'une source de chaleur et bien penser à le surélever si jamais vous disposez d'un chauffage au sol. Vous pouvez aussi vaporiser de l'eau sur l'arbre (branches et pied) pour qu'il évite de se dessécher, tout en prenant garde à ne pas inonder les guirlandes électriques.

Il existe aussi une autre solution pour que le sapin dure le plus longtemps possible : c'est de le mettre dans du sable et de l'arroser ou de l'acheter avec ses racines pour le planter.

Les astuces avec Guillaume pépiniériste, chez Jardiland au Petit-Quevilly :

Le sapin devrait alors pouvoir rester en pleine forme jusqu'à Noël.

