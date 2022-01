Saint-Lô. Les premiers flocons sur la Manche attendus ces prochaines heures

Météo France laisse le département de la Manche en vigilance Jaune et annonce quelques flocons sur les hauteurs au cours de ces prochaines heures.

Dans la nuit de ce jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2017, peu d'évolution avec un temps changeant accompagné parfois d'averses de grésil et pouvant même donner un peu de neige sur les collines du Saint-Lois et du Mortainais.

Le vent de nord à nord-ouest est modéré sur le centre et sud-Manche. Il est plus sensible sur le Cotentin avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

Les températures minimales varient de 0 à 2 degrés dans le centre et sud-Manche et de 3 à 5 degrés dans le Cotentin.

Dans la journée de ce vendredi 1er décembre 2017, les giboulées restent présentes, notamment sur le centre et sud-Manche, voire avec un peu de neige sur les hauteurs de ces régions en début de matinée.

Le vent s'oriente nord-nord-est avec des pointes à 50 km/h dans l'intérieur et 70 km/h sur les côtes exposées.