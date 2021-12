Saint-Lô. Le département de la Manche placé en vigilance jaune neige-verglas

Météo France place en vigilance Jaune neige-verglas le département de la Manche

La nuit prochaine : risque de grêle

Le temps reste instable toute la nuit de mardi 28 novembre au mercredi 29 novembre 2017, entre éclaircies et nuages porteurs d'averses. Elles peuvent parfois s'accompagner de grésil ou de grêle, localement d'un orage en bord de mer, voire se mêler de quelques flocons sur les hauteurs du Mortainais.

Le vent est faible à modéré, de secteur nord dominant, parfois assez fort sur la côte nord du Cotentin.

Les températures s'abaissent entre 0 et 3 degrés dans les terres, entre 3 et 6 degrés sur le bord de mer. Attention au risque de routes glissantes, sous les averses de grêle, ou par gel des chaussées restées humides, notamment dans les vallées du Saint-Lois et de l'Avranchin.

Mercredi 29 novembre : changeant et vent froid du nord

Le ciel sera changeant mercredi 29 novembre 2017, entre larges éclaircies et nuages, parfois porteurs d'averses. Ces giboulées peuvent se mêler de grêle en début de journée, et localement rendre les routes glissantes.

Le vent modéré du nord renforce la sensation de froid, en particulier près du littoral exposé. Les températures maximales sont en baisse, avec 5 à 8 degrés en général, localement 9 sur les côtes.