Événement. Le festival du livre de jeunesse revient ce week-end à Rouen

La Halle aux toiles accueille le Festival du livre de jeunesse du 1er au 3 décembre 2017. Crée en 1983 et orchestré par l'Association des amis de la renaissance et l'Union locale de la CGT, ce festival est désormais une institution à Rouen (Seine-Maritime). "C'est un événement intergénérationnel, souligne la présidente de l'association Annick Benoit, le festival est le temps fort mais nous organisons de nombreuses autres animations tout au long de l'année pour promouvoir la lecture et lutter contre l'illettrisme".

À la page

Cette année c'est sous le thème de la lecture et du numérique que le festival s'organise: "Les outils numériques sont devenus incontournables, constate la nouvelle directrice du festival Lamia Dezailles, leur utilisation peut nous enrichir et nous aider à développer notre pensée citoyenne à condition d'avoir les clés nécessaires. Notre festival se doit d'être à la page, c'est pourquoi nous avons choisi ce thème d'actualité". Le thème sera abordé sous de nombreux angles: "Lors de table ronde nous parlerons de l'édition à l'heure du numérique, mais nous aurons également une exposition mise en oeuvre par le MUNAE [Musée national de l'Éducation] sur la tablette de ses origines à nos jours ou encore des animations ludiques comme la lecture sur tablette sous un tipi pour les plus jeunes".

L'attrait d'esprits

Cette année, 70 000 livres seront présentés au festival. "C'est un festival mais c'est avant tout un salon du livre, souligne Lamia Dezailles, pour cela une quarantaine d'éditeurs sont présents et également des éditions régionales". Parmi les nombreux auteurs et illustrateurs conviés cette année, le festival accueille en particulier Lucie Pierrat-Pajot, lauréate du prix du premier roman jeunesse Gallimard RTL Télérama avec Les mystères de Larispem, et Michaël Leblond pour son ouvrage très original Le Havre en Pyjamarama. "Il viendra initier le public à sa technique unique: celle de l'Orikami. Il s'agit d'une technique d'animation également connue sous le nom de l'Ombro-cinéma."

De surprises en surprises

Véritable foisonnement intellectuel, le festival s'ouvre à toutes tranches d'âges et à toutes les bourses. Il permet de donner la parole à des compagnies locales comme la Cie Mumbo Jumbo avec ses contes en anglais ou la Spark Compagnie avec son spectacle Refugié.e.s en neuf lettres mais, offre aussi une large gamme d'ateliers pour apprendre en s'amusant. Les étudiants de l'UFR sciences et techniques préparent déjà de nouvelles expériences scientifiques amusantes pour les visiteurs alors que, sur d'autres stands, les jeunes pourront apprendre à réaliser un flipbook ou un thaumatrope ou encore participeront à un psychogame orchestré par les Éditions Petits à petits: un jeu de rôle qui vous plonge dans la mémoire d'un vieil homme.

Pratique. Vendredi 1er décembre de 10h à 20h, samedi de 9h à 19h, dimanche de 10h à 18h à la Halle aux toiles à Rouen. Tarifs allant jusqu'à 2,50 €. Tél. 02 35 70 37 38

A LIRE AUSSI.

Le festival Normandiebulle est de retour à Darnétal

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

A Cuba, la lecture numérique en plein boom malgré l'internet limité

Vieilles Charrues: non loin des stars, des jeunes pousses du web se défient sur scène