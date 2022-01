Saint-Lô. Manche: Le département prêt a affronter l'hiver

Pour cela plus de 7 000 tonnes de sel ont été stockés dans les 5 centres routiers du département à Valognes, La Haye, Coutances, Villedieu et Mortain. L'an passé, les équipes du département avaient effectué plus de 400 sorties et traité plus de 35 km de route

534 000 Euros en 2016-2017

Le coût de cette campagne de viabilité hivernale est évidemment variable selon la rigueur de l'hiver. Or l'hiver 2016-2017 restera dans les mémoires comme une période plus que clémente permettant au département de diviser la facture par deux par rapport à l'hiver précédent. À titre de comparaison, l'hiver 2013, au cours duquel l'armée avait dû intervenir pour dégager les routes de la Manche avait coûté près d'1Million 500 mille Euros.

Des routes prioritaires

Avec plus de 7000km de routes, la Manche est le premier réseau départemental de France. Quand la neige et le verglas sévissent, la collectivité doit donc faire des choix. Ainsi le réseau H1 est traité en premier, ce sont les 1920 km de routes les plus fréquentés, arrive ensuite le réseau H2, celui des routes menant du réseau H1 aux bourgs du département.

Écoutez à ce propos, Jean Claude Braud, conseiller départemental en charge du dossier:

Jean Claude Braud Impossible de lire le son.

Dans la Manche, un site internet est mis à disposition des automobilistes afin de prendre la route en toute sécurité, il s'agit du site transports.manche.fr

A LIRE AUSSI.

Normandie : inauguration jeudi de la première route solaire au monde par Ségolène Royal

L1 - Le PSG de Neymar à Guingamp: petit théâtre pour grande première

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Après le covoiturage, voici... le cobaturage

Migrants: 2016, une année record pour les gardes-côtes italiens