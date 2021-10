266 000 euros pour des manuscrits de Gainsbourg

A quelques jours du concert de Lulu Gainsbourg à Saint -Lô, dans le cadre du festival Les Rendez-vous Soniques (Samedi 12 à 19h00 - Salle Beaufils), une vente de manuscrits de chansons de son père Serge Gainsbourg, était organisée par la maison Sotheby's.

Ces documents rares ont appartenu à l'ancien majordome de Gainsbourg "qui les a transmis au propriétaire actuel" d'après la maison de ventes Sotheby's.

Notons que c'est la première fois que ces manuscrits étaient disponibles sur le marché.

Le record de la vente revient au texte définitif de la chanson "Sorry Angel" à 51.150 euros. Le brouillon de "No Comment" : 24.750 euros. le brouillon de "Love on the beat" : 39.150 euros. "You're under arrest" : 21.150 euros.

Un billet de banque de 500 francs déchiré et signé par Gainsbourg : 24.750 euros !

Le papier et la plume avaient du bon... pour les héritiers !

Photo : © 2011 AFP