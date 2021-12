Caen. Inédit à Caen : deux bébés lions voient le jour

Ils ne sont pas plus gros qu'un chat. Deux petits lionceaux ont vu le jour lundi 27 novembre 2017 au cirque Rome, tout juste arrivé à Caen (Calvados) pour y présenter son spectacle de Noël. Pour le moment, impossible de les approcher de près : la mère les garde jalousement. Même le dompteur, Yhann Dumas n'a pas pu déterminer leur sexe pour le moment. "Avec l'habitude, je suis presque sûr qu'il y a une fille", s'avance-t-il tout de même.

Leur trouver un nom

Même si "c'est toujours un moment particulier", il est habitué aux naissances dans cette ménagerie qui compte 20 fauves. "Cela arrive souvent, poursuit-il. Si on ne peut pas les garder, on les donne dans des parcs ou à d'autres cirques. Mais toujours des gens que je connais. Ce sont un peu comme nos enfants, on ne les laisse pas partir n'importe où !"

Les deux derniers du cirque de Rome resteront dans la ménagerie et intégreront un numéro quand ils auront grandi. "Il faut attendre huit ou neuf mois pour commencer tout doucement l'éducation", précise Yhann Dumas qui explique que "dans un mois il auront déjà triplé de volume." Pour bien grandir, ils font l'objet de soins particuliers :

Pour le moment, les petits n'ont pas encore de nom. Tous les membres du cirque mais aussi les spectateurs sont invités à en suggérer un. Attention Nala, Shere Khan et Simba sont déjà pris !

