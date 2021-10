USOM - Coudray : "Aller le plus loin possible en Coupe d'Europe"

L'équipe russe occupe actuellement la sixième de son championnat avec une seule victoire au compteur. Elle avait achevé la saison passée à la quatrième place. L'Eurocup est certes moins prestigieuse que l'Euroligue, mais pour le coach mondevillais Hervé Coudray, il est hors de question de parler d'une coupe d'Europe au rabais."Quand on participe à une compettion comme la coupe d'Europe, on ne la brade pas car on représente une ville, une région, voire un pays. Donc on a un devoir de résultat et notre objectif c'est d'aller le plus loin possible", a-t-il fait savoir..

A noter l'absence dans les rangs mondevillais de la Lituanienne Sulciute qui souffre du dos. Elle pourrait également ne pas être du déplacement à Aix-en-Provence dimanche, pour le compte de la 8e journée de LFB.

Audio > Retrouvez dans notre player, l'interview d'Hervé Coudray avant le match à Noginsk.