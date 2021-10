Tir à la carabine vers le collège de Vimoutiers : l'homme était ivre mort

Moment de frayeur, jeudi vers 13h30, devant le collège de Vimoutiers... un homme totalement ivre, a tiré, avec une carabine à plomb, une pétoire qui ne tire pas à plus de2 mètresses projectiles, mais dont le bruit a effrayé, les quelques collégiens et enseignants présents à ce moment là... l’homme, 35 ans, n’a pu être entendu dans l’immédiat vu son état d’alcoolisation, mais il est déjà bien connu dans la commune et des gendarmes surtout !