Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus) : les Dragons de Rouen sans pitié face à Chamonix prennent la tête du championnat !

Nouvelle victoire acquise pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté leur match de la 22è journée de Saxoprint Ligue Magnus vendredi 24 novembre 2017 sur leur glace de l'Ile Lacroix face aux Pionniers de Chamonix. Score final 5-0.

Un but au premier tiers inscrit par Marc-André Thinel et quatre buts inscrits au 2è tiers par Nicolas Ritz, Benjamin Antonietti, David Wohlberg et Petr Hubachek auront suffit pour que les Jaunes et Noirs remportent les trois points de la victoire. Encore un powerplay qui aura été efficace puisque trois buts auront été marqués lors de supériorités numériques.

Défaite de Grenoble avant le choc !

Grâce à cette victoire et à la défaite de Grenoble sur la glace de Gap 5-3, les joueurs de Fabrice Lhenry prennent la tête du classement à égalité de points avec les Bruleurs de Loups. Des Isérois que les Dragons de Rouen rencontreront dès ce dimanche 26 novembre 2017 pour ce qui sera la grosse affiche de la 23è journée entre le leader et son dauphin. AU bilan des rencontres cette saison, les deux équipes sont à une victoire partout. Un match qui sonne d'ores et déjà comme un tournant de la saison !

