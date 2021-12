Rouen. Petit Couronne : il règle ses compte avec des jeunes

À Petit Couronne (Seine-Maritime) le 27 août 2017 tôt le matin, un homme est réveillé par un groupe de jeunes qui semblent se disputer devant son domicile. Il sort alors et s'adresse à eux vertement pour leur demander de partir. Selon lui, il est alors pris à partie et frappé sur le crâne par une bouteille. Il réintègre son domicile puis ressort, armé d'un hachoir de boucher. Il veut manifestement en découdre. La discussion s'envenime, sa femme le rejoint. Elle est alors frappée à son tour à coups de ceinture

Mercredi 22 novembre 2017, devant le tribunal de Rouen, les jeunes prétendent qu'ils se chamaillaient simplement et qu'ils se sont sentis agressés quand l'homme, prévenu dans cette affaire, s'est présenté armé devant eux. Ils assurent n'avoir fait que se défendre. Un voisin, témoin de la scène, dit avoir vu le prévenu menaçant, faisant tournoyer son arme.

Dépassé par les faits

Mais d'autres témoignages divergent quant au déroulement de la scène, où la confusion régnait. "J'ai été insulté par un des jeunes", dit le prévenu. Le jeune incriminé reconnaît les faits et vient s'excuser le lendemain. Il admet que lui et ses amis étaient alcoolisés en sortant d'une boîte de nuit. Pour la partie civile, "mon client a subi un préjudice psychologique important", et, pour le Ministère Public, "le prévenu a agi par pulsion davantage que par peur".

Sa défense affirme : "On ne peut reprocher au prévenu d'avoir été dépassé par les faits". Après délibération, le prévenu est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et le Tribunal le condamne à quatre mois de prison avec sursis, et à l'interdiction de détenir une arme pour une durée de trois ans.

A LIRE AUSSI.

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Calvados : expédition punitive ou "coup de main" ?

Calvados : la violence gratuite de deux jeunes militaires ivres

Tortures sur la petite Angèle: peines maximales requises contre la mère et le beau-père

Agression à Caen : la victime était maculée de sang