Romilly-sur-Andelle. 10eme randonnée de la boussole des Côteaux ce weekend à Romilly sur Andelle

La boussole des Côteaux c'est une randonnée orientation ouverte à tous; depuis 10 ans les enfants de 3 à 4 ans côtoient les séniors de 80 ans dans une ambiance conviviale, on notera d'ailleurs une très bonne mixité homme/femme.

À pied ou à vélo en duo ou en groupe de 10 personnes, ici chacun avance à son rythme et se donne son propre objectif.

Cette randonnée propose également un certain “challenge”

Tous les ans les plus costauds arrivent tout proche du but (60 balises à pointer) sans pouvoir réellement y parvenir, mais c'est justement ce défi qui apporte le piment supplémentaire pour motiver les plus sportifs.

Pour l'équipement un éclairage frontal est nécessaire pour la rando à pied, un éclairage fixe avant et arrière pour celles et ceux qui tenteront l'aventure à vélo.

Les détails avec Christophe, coordinateur de l'association Authentik Aventure :

Christophe VAN DER SCRUYSSEN Impossible de lire le son.

Horaires :

rando du samedi soir : 21h-00h (remise des roadbook à partir de 20h)

rado dimanche matin 09h à 12h (remise des road book à partir de 07h30)

Tarifs avantageux en s'inscrivant à l'avance. Possibilité de s'inscrire sur place et sur Helloasso.com

Les infos à retrouver aussi sur Authentikaventure.fr et la page Facebook "Authentik Aventure".

