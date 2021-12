Caen. À Caen, une application pour éviter le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire bientôt terminé ? En tout cas il va pouvoir être limité pour certains commerces de Caen (Calvados) qui ont décidé de jouer le jeu et d'être partenaire de l'application créée par une start-up lilloise "Too good to go", à partir de ce lundi 20 novembre 2017.

Valoriser les invendus

A Caen, six commerces se sont lancés dans l'aventure. Parmi eux la boulangerie Coeur de Blé située aux Rives de l'Orne et à Mondeville. "Ça nous permet de ne pas gaspiller chaque soir des produits qui partent manifestement à la poubelle, comme les sandwiches, viennoiseries, tartes aux fruits", explique Julie Fournier employée de la boulangerie "Coeur de Blé" aux Rives de l'Orne.

Un panier moins cher

Le principe est simple, en téléchargeant l'application, les clients peuvent commander un panier à venir retirer le soir avant la fermeture de la boutique. Mais attention, surprise ! En commandant son panier, le client ne sait pas ce qu'il va y trouver. "On fait le petit sac tous les soirs selon ce qu'il nous reste". Le panier revient à 4 € quand le prix moyen des produits est de 12 €. "Le but du jeu c'est vraiment de ne plus jeter et que les gens profitent des produits encore bons".

Les autres commerces caennais partenaires : Aux délices de Saint-Jean, Boulangerie Pâtisserie Feuillette, Chez Flavia, Patisserie Alban Guilmet.