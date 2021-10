Top-départ à la bibliothèque d’Hérouville, vendredi 18 à 19h02 précises, suite à quoi débats littéraires, rencontres et projections s’enchaîneront pour se terminer 24 heures et 20 animations plus tard, samedi 19.

Pratique. Bibliothèque et Café des images, square du Théâtre à Hérouville Saint-Clair. Infos & réservations sur place et 02 31 45 34 70.