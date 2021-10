Boréales : un tour au grand Nord pour enchanter Caen

Cette année encore, de nombreuses animations vous attendent à Caen et dans la région. Zoom sur les manifestations dans l’agglo.

Jeudi 3 novembre, l’auteur-compositrice et interprète danoise Agnès Obel, véritable révélation de l’année 2011, présente lors du festival Beauregard en juillet dernier, se produit dans le cadre idyllique du Théâtre d’Hérouville (spectacle complet).

Vendredi 4 , l’Abbaye aux Dames accueille la grande soirée d’ouverture du festival, avec dès 18h30, l’inauguration d’expositions, suivies d’un récital piano-accordéon.

Samedi 5, l’exposition de Munch ouvre ses portes aux Beaux-Arts (lire page 20).

Spectacles de danse les 11 et 13 novembre au Théâtre de Caen.

Grand moment du festival (et grande première !), les “24h chrono” du polar nordique, un marathon mixant débats littéraires, cinémas, atelier d’écriture se termineront par la remise d’un prix Boréales spécial.

Pratique. Infos et programmation complète au 02 31 15 36 40 et sur www.crlbn.fr .