Caen. Déjà 7 500 étudiants étrangers accueillis par l'association Bienvenue à Caen

La réception donnée en faveur d'étudiants étrangers originaires de 35 pays à la mairie de Caen (Calvados) mardi 14 novembre 2017, a donné l'occasion de mettre en lumière l'association Bienvenue à Caen qui les accompagne. Son président, Jean-Claude Marais, a énoncé dans son discours l'agrandissement des besoins de familles d'accueil bénévoles pour leur permettre de s'imprégner de la culture locale, "avec une nécessité de trouver 30 nouvelles familles par an", explique le président de l'association. Depuis sa création en 1975, l'association a vu défiler 7 500 étudiants venus de 112 pays.

Intégration facilitée

Le but de l'association est de permettre des rencontres ponctuelles, une fois par mois, entre une famille et un étudiant étranger : pique-niques, vide-greniers, promenades, visites au musée etc. Les jumelages permettent de s'imprégner de la culture française, de découvrir les coutumes et de pratiquer la langue dans une famille, l'intégration s'en trouvant ainsi facilitée.

"Loin des clichés, j'ai découvert une autre réalité, à taille humaine, une jolie ville." C'est par ces mots teintés d'ironie joviale que Luis Perez, étudiant espagnol, illustre l'action de l'association Bienvenue à Caen. Luis est arrivé à Caen au mois d'août 2017, pour ses études de droit. L'association a permis au jeune homme de ne pas rester isolé, ou uniquement entre étudiants étrangers. "Grâce à Bienvenue, je suis très bien à Caen, merci."

Pratique.Hôtel de villeEsplanade Jean-Marie Louvel - 14000 Caen

A LIRE AUSSI.

Aux racines de la kizomba, la danse angolaise qui séduit le monde

Apprendre les bonnes manières dans la dernière école du genre en Suisse

Le monde de la culture mobilisé contre le Front National

Près de Caen, remontez le temps jusqu'à l'époque des Vikings

Etats-Unis: le décret migratoire de Trump entre en vigueur