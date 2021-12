Alençon. Dotation ministérielle : l'Orne récupère un poste d'enseignant

On connaît désormais la répartition dans chacun des trois départements de l'académie de Caen, des quatre places attribuées par le Ministère de l'Éducation nationale: une réunion de Comité Technique Ministériel se tenait lundi après-midi 23 janvier 2017 et le recteur avait annoncé la dotation de deux postes pour le Calvados, deux autres pour la Manche et… rien pour l'Orne.

Suspension de séance

Le syndicat d'enseignants Snuipp 61 est alors intervenu, rappelant les impératifs ministériels de dotation des postes, liés à la ruralité, ainsi qu'à un indicateur social. Un indicateur bien plus défavorable dans l'Orne que dans les deux autres départements de l'académie. Aussi, après une suspension de séance, le Recteur est revenu sur ses arbitrages.

Meilleur équilibre de la répartition

Ce sera finalement 1,5 poste supplémentaire pour le Calvados et pour la Manche, et un poste pour l'Orne. Mais selon le syndicat d'enseignants Snuipp, l'Orne reste encore en queue de peloton, en retard sur ses dotations d'enseignants si on le compare à d'autres départements ruraux comme la Lozère, le Cantal, la Creuse ou les Alpes de haute Provence.

