Rugby : le Stade caennais impuissant à L'Aigle

"On fait un bon match même si le score est sévère", assure pourtant son capitaine Vincent Leclerc. Le Stade Caennais n'était mené que 6-3 à la mi-temps. Deux erreurs en deuxième période, exploitées en essais par les Ornais, suivies de deux occasions non concrétisées ont fait basculer le match. Plus que jamais avant-dernier de sa poule avec une victoire pour quatre revers, Caen préfère positiver.

"C'est encourageant par rapport à l'envie et au combat des joueurs devant. Ils ont su faire face. On aurait aimé avoir le bonus défensif tout de même. L'entraineur avait choisi de faire tourner l'effectif. On prépare un déplacement important à Vincennes (dimanche 13 novembre) avant deux semaines de trêve. On aimerait prendre des points là-bas. Il a donc fait tourner l'effectif pour préserver quelques joueurs et mettre tout le monde dans le rythme."