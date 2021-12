Rouen. Football (Ligue 2, 15e journée) : Quevilly Rouen Métropole s'offre enfin une victoire à la maison !

Après sept défaites consécutives et une élimination en Coupe de France, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ont enfin mis un terme à cette mauvaise série en s'imposant au stade Robert Diochon vendredi 17 novembre 2017 face à Orléans 1-0 lors de la 15e journée de Domino's Ligue 2.

Le match

Comme aime à le dire le coach Manu Da Costa, " les Dieux du football ont enfin été avec nous ". En effet, après une première mi-temps équilibrée, c'est à la 44e minute que Marvin Gakpa va ouvrir le score de manière un peu inattendue pour ce qui sera le seul but du match. Avec un début de 2e mi-temps où les Rouges et Jaunes auraient pu doubler la mise sur trois grosses occasions manquées, Manu Da Costa avouera en conférence de presse avoir eu peur de se faire punir par manque de chance, mais finalement, ses joueurs ne commettront pas d'erreur fatale dans cette rencontre et s'offrent un bol d'air important à ce stade de la compétition. Avec la défaite de Bourg-en-Bresse face à Valenciennes 3-1, les Quevillo-rouennais reviennent à trois points du RC Lens et cinq points de Bourg.

Les buts

44e: sur une action placée et un avantage laissé aux locaux, Marvin Gakpa récupère le ballon peu avant la surface de réparation et adresse une frappe un peu en déséquilibre qui part fort au sol et qui trompe le portier d'Orléans.

QRM: 1 - Orléans: 0

La fiche

Arbitre: M. Buquet. Affluence: 2313 spectateurs

QRM :Delaunay, Clauss, Gobron, Sery, Lefort, Oliveira (cap), Basque, Rogie, Taufflieb (Boujedra 80'), Gakpa, Duhamel. Entraîneur : Emmanuel Da Costa.

Orléans :Renault, Furtado, Seidou (Mutombo 58'), Monfray, Bouby, Poha, Ziani (cap),; N'Goma, Cissokho (Camara 82'), Perrin, Benkaid (Nabab 42').Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2): Quevilly Rouen Métropole s'offre sa première victoire !

Football : Quevilly Rouen Métropole sort de la Coupe de France dès son entrée

Football (Ligue 2) : Quevilly Rouen Métropole ne s'en sort toujours pas face à Châteauroux

Football (Ligue 2, 14e journée): Quevilly-Rouen Métropole balayé à Nîmes

Football : deuxième défaite en match de préparation pour Quevilly Rouen Métropole