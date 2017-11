Football (Ligue 2, 14e journée): Quevilly-Rouen Métropole balayé à Nîmes

Vendredi 3 novembre 2017, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a concédé une nouvelle défaite à Nîmes pour le compte de la 14e journée de Domino's Ligue 2.

C'est une nouvelle défaite pour l'équipe de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) sur la pelouse de Nîmes vendredi 3 novembre 2017 lors de la 14è journée de Domino's Ligue 2. Au final, les Normands perdent 4-1.

Le match

Il n'y a pas vraiment eu de suspense dans cette rencontre où les locaux inscrivent deux buts en première mi-temps par Bozok à la 13e et 27e minutes avant que ce même Bozok fasse un triplé à la 68e minute et que Ripart donne le 4-0 à son équipe. Dorina Caddy viendra sauver l'honneur deux minutes plus tard pour sceller le score à 4-1. Les joueurs de Manu Da Costa restent donc à la 19e place du classement.

Fiche

Mi-temps : 2-0, Arbitre : M. Miguelgorry

Nîmes: Valette, Paquiez, Boscagli, Harek (cap), Briançon, Valdivia, Del Castillo, Savanier (Valls 72'), Aliou, Bozok (Vlachodimos 80'), Ripart (Depres 88'). Entraîneur: Bernard Blaquart.

QRM: Delaunay, Mendy, Vignaud, Salze, Lefort, Tie-Bi Gakpa 82'), Rogie, Basque, Taufflieb (Caddy 65'), Boujedra, Duhamel (cap). Entraîneur: Emmanuel Da Costa.

Buts : Nîmes : Bozok (14e, 20e, 68e), Ripart (77e), QRM : Caddy (79e)

