Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole aura fort à faire face à Nîmes

Après ses deux victoires consécutives face à Auxerre (4-1) puis Le Havre (2-0), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) reçoiventt Nîmes au stade Robert Diochon lors de la 32e journée de Domino's Ligue 2 ce vendredi 6 mars 2018, à partir de 20h.

Gare aux "Crocos"

Largement battus lors du match aller entre les deux équipes (score final 4-1), les Rouges et Jaunes qui viennent de sortir de la zone rouge et qui se trouvent désormais à la place de barragiste (18e) tenteront de faire mieux face au dauphin de Reims dans ce championnat.

Mais une victoire relèverait presque d'un miracle tant les Nîmois sont performants actuellement. En effet, les "Crocos" restent sur une série de cinq victoires, pour treize buts marqués et seulement trois encaissés. Les joueurs de Manu Da Costa n'ont de toute façon plus vraiment le choix que de tout donner dans cette dernière ligne droite et dans les sept matches restant pour sauver leur place en Ligue 2.