Rouen. Football : QRM veut se relancer face à Orléans

Après une élimination expresse en Coupe de France face à Hazebrouck (2-1) lors de son entrée dans la compétition, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) vont tenter de se relancer avec la réception du club d'Orléans, vendredi 17 novembre 2017, au stade Robert-Diochon.

À quand une victoire ?

Et se relancer est un moindre mot puisque les Rouges et Jaunes, 19ème du classement, n'ont plus remporté le moindre point depuis maintenant sept journées. Les joueurs de Manu Da Costa tenteront donc de remporter enfin une victoire face à un adversaire déjà connu des Normands, qui pointe à la 11ème place.

Déjà connu car les Quevilllo-Rouennais avaient rencontré l'équipe d'Orléans lors du premier tour de la Coupe de la Ligue, c'était le mardi 8 aout 2017, et les Normands s'étaient inclinés 1-0 à l'époque sur la pelouse du stade du Mans.

De son coté, Orléans reste sur une victoire en sept rencontres et sur un match nul 3-3 lors de la dernière journée face à Sochaux.