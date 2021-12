Saint-Lô. Manche : bientôt quatre nouveaux radars fixes

Ils devaient être mis en place en cette fin d'année 2017. Ils n'arriveront finalement qu'en 2018 (la faute à un marché public passé trop tardivement) : quatre nouveaux radars vont être implantés sur les routes de la Manche.



Le département comptera alors 27 radars fixes sur l'ensemble de son réseau routier contre 23 actuellement. Ainsi, il y aura un radar de plus sur la très accidentogène route entre Granville et Avranches. La N13 se verra également doté d'un boîtier sur la tranche Valognes-Cherbourg. La troisième machine sera installée sur la touristique entre Lessay et Barneville. Enfin, le dernier sera positionné sur la route menant de Saint Hilaire du Harcouët à Louvigné du désert.

Plus de 100 000 flashs

C'est à peine croyable et pourtant ! Selon le site radarauto.com, les 23 boîtiers manchois ont flashé 103 147 fois sur l'ensemble de l'année 2016. L'un d'entre eux, celui installé sur la N175 à hauteur d'Avranches, s'est offert 23 000 flashs à lui tout seul. De manière générale et assez logique, les radars installés sur les axes les plus fréquentés sont également les plus performants.

Des chiffres inquiétants

Ce renforcement de la lutte contre l'insécurité routière intervient dans un contexte particulièrement tendu en matière d'accidentologie. Depuis le début de l'année, le nombre d'accidents corporels a augmenté de manière très significative. Fin octobre, l'observatoire départemental de la sécurité routière en avait décompté 443 soit 23 % de plus qu'à la même époque en 2016. Par ailleurs, 29 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du département depuis le début de l'année, c'est autant que pour toute l'année 2015.

