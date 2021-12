Rouen. En prenant l'avion, de belles villes européennes à visiter au départ de Rouen

Depuis sa réouverture, l'aéroport de Rouen-Boos ne propose pour le moment qu'une seule destination : Lyon. Une ville agréable à visiter, pour son patrimoine historique et sa gastronomie très riche. Mais la capitale des Gaules permet surtout de rejoindre d'autres grandes villes après une petite escale. En Europe, la compagnie Hop! qui dessert Rouen permet de rejoindre facilement six destinations très différentes.

L'Italie est très bien représentée, puisque quatre aéroports transalpins sont desservis. Il est donc possible de découvrir le charme discret de Bologne, la beauté millénaire de Rome et de ses innombrables monuments, la romantique et toujours très prisée Venise ou encore de partir à la découverte du style beaucoup plus contemporain de Milan. Dans un registre tout à fait différent, il est également possible d'attraper une correspondance pour deux belles capitales du Nord et de l'Est de l'Europe. Même si elle est accessible en voiture, pourquoi ne pas aller découvrir Bruxelles. Plus original, Prague et ses joyaux architecturaux sont aussi à quelques heures d'avion depuis la Normandie.

A LIRE AUSSI.

Rouen-Bastia en avion : un voyage possible dès cet été