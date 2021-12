Le plus gros diamant jamais vendu aux enchères atteint 34 millions de dollars

Ce diamant de 163,41 carats de couleur D suspendu à un collier d'émeraude et de diamant appelé "the Art of Grisogono" a été vendu pour 33,5 millions de francs suisses (33,8 millions de dollars US, 28,7 millions d'euros) taxes et commissions incluses, constituant "un nouveau record de prix pour un diamant de couleur D aux enchères" a affirmé à l'AFP Radia Kadakia, responsable des pierres prècieuses chez Christie's.

Il a été vendu lors de la vente aux enchères automnale de bijoux de Christie's selon laquelle "a ce jour, il s'agit du plus gros diamant D sans défaut à avoir été mis en vente aux enchères". Il s'agit selon Christie's d'un "chef-d'oeuvre d'une beauté incomparable et d'une confection exquise".

Le diamant parfait de couleur D et de type 11A (pur, transparent, extrêmement rare) provient d'une pierre brute de 404 carats découverte en février 2016 dans la mine de Lulo en Angola, 27ème plus gros diamant blanc brut jamais découvert.

La pierre a été analysée à Anvers et découpée à New York, où une équipe de 10 diamantaires ont été impliqués dans les différentes étapes de la transformation de la pierre géante en diamant poli et impeccable.

Une équipe du joaillier suisse de luxe De Grisogono a ensuite créé 50 modèles différents autour du diamant de 163,41 carats, avant de choisir un collier asymétrique avec la pierre comme pièce maîtresse.

"Il a fallu plus de 1.700 heures pour créer ce bijou unique, impliquant une équipe de 14 artisans", a déclaré Christie's.

Un des côtés du collier est composé de 18 diamants taille émeraude alors que l'autre côté complète la boucle en deux rangées d'émeraudes en forme de poire.

"L'Art de Grisogono est un fabuleux cadeau de Noël", avait, avant la vente, déclaré dans un communiqué Tobias Kormind, directeur de la société 77 Diamonds, un grand bijoutier en ligne européen.

