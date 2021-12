Rap. A Rouen, Black M danse la vie

Pilier du groupe Sexion d'Assaut, Black M décide en 2014 de mener une carrière solo. Après un premier album solo plébiscité par les fans, il poursuit le projet en publiant Éternel insatisfait en 2016. En tournée depuis avril dernier, il vient à la rencontre du public rouennais le 18 novembre.

Attention, Black M fait les gros yeux !

C'est dans Sexion d'Assaut qu'il s'illustre d'abord dès 2002. Il se forge une identité en choisissant comme nom de scène Black Mesrimes, un jeu de mots dans lequel il évoque l'ennemi public numéro un et la rime qui est son fort. Vite abrégé en "Black M", il se donne un genre sur scène en prenant plaisir à faire les gros yeux, c'est cette mimique particulière qui lui inspirera le titre de son premier album Les yeux plus gros que le monde.

Black M populaire et showman

Pour son deuxième album solo, Black M fait appel à une belle brochette d'invités. On se souvient en particulier de son duo avec Shakira Comme moi, une histoire d'amour qui laisse rêveur, mais il invite également Amadou et Mariam ou encore Zaho sur Parle moi. Sur scène, Black M, accompagné de danseurs et de musiciens, compose un véritable show à l'américaine, faisant preuve de beaucoup d'exigence envers lui-même : une exigence dont témoigne d'ailleurs le titre de l'album.

Paix aux hommes de bonne volonté

Après la polémique sur le concert prévu pour commémorer le centenaire de la bataille de Verdun, Black M défend avec ardeur sa fidélité à la France, sa foi en ses valeurs d'ouverture et de tolérance et affirme son attachement à sa patrie en rappelant ses racines, étant petit fils d'un tirailleur sénégalais capturé par les Allemands. Ce nouvel album témoigne de son engagement. Il dénonce le racisme dans Je suis chez moi, constate le triste état de notre société dans Fais moi rêver tout en livrant un beau message d'espoir.

Pratique. Samedi 18 novembre à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 34 à 38€. www.citylivetrium.fr

