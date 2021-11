Rouen. Harcèlement scolaire : des lycéens rouennais s'interrogent sur la place des témoins

À l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement scolaire, une quarantaine de lycéens étaient réunis à Rouen (Seine-Maritime) ce jeudi 9 novembre 2017. Des jeunes des établissements de tout le département ont planché sur une question: Que pouvez-vous imaginer pour que les témoins s'impliquent dans la lutte contre le harcèlement? Ils ont participé à un hackathon, contraction de hack et de marathon, une méthode de réflexion pour faire émerger des solutions concrètes dans les lycées.

Des solutions concrètes

Réunis en petits groupes, les lycéens s'interrogent, échangent: quelle est la place, l'importance du témoin dans une situation de harcèlement ? Comment faire pour qu'il agisse ? "On a l'idée de mettre en place des activités pour qu'il puisse extérioriser, on a pensé au théâtre car c'est un bon moyen de s'exprimer et à la possibilité de parler avec une psychologue", raconte Ange-Marie Bassouamina, l'une des lycéennes.

Que l'on soit témoin ou victime, se sentir en sécurité et pouvoir s'affirmer, c'est la clef comme l'explique Sahim Lekehal, lui-même victime de cyber harcèlement: "Il ne faut pas se renfermer sur soi-même, justement il faut montrer qu'on s'en fout, que cela ne nous atteint pas."

"Une victime de harcèlement va d'abord en parler à d'autres élèves, ensuite à ses frères et soeurs, puis ses parents avant d'en parler au personnel éducatif", indique Caroline Veltcheff, la directrice de Canopé en Normandie, une composante de l'Éducation nationale. D'où l'importance de mettre les élèves au coeur de la réflexion. Les solutions élaborées par les élèves seront testées dans l'académie à partir de février.

