Harcèlement scolaire : "la sensibilisation doit continuer", assure Camille Valente

Touchée par le harcèlement dans sa scolarité, Camille Valente, étudiante à Caen (Calvados) était l'invitée de la rédaction de Tendance Ouest, jeudi 9 novembre 2017, à l'occasion d'une journée de sensibilisation dans les établissements partout en France.

"C'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique". Telle est la définition donnée par l'Education nationale pour expliquer ce qu'est le harcèlement scolaire. Comme partout en France, l'académie de Caen organise jeudi 9 novembre 2017, une journée de sensibilisation contre ce fléau. A cette occasion, Camille Valente, étudiante à Caen (Calvados) était l'invitée de la matinale de Tendance Ouest :

Ne pas se sentir seul

"C'est un phénomène auquel n'importe quel élève a été confronté, j'y ai été confrontée, se souvient cette jeune femme âgée aujourd'hui de 22 ans et qui en janvier 2012, aux plaidoiries du Mémorial de Caen, avais présenté un manifeste intitulé "Maman, je ne veux plus aller à l'école". Elle avait également créé une association qui n'existe plus aujourd'hui. "Ça m'avait beaucoup aidé à en parler, et confronter des témoignages. Se rendre compte qu'on n'est pas seul, est toujours un bon début".

700 000 jeunes sont concernés directement chaque année par le harcèlement scolaire selon le ministère de l'Education nationale. Le numéro vert 30 20 est mis à disposition des victimes et des témoins. "Il faut continuer la prévention, car la sensibilisation permet à la parole de se libérer."

