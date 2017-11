David Margueritte, référent régional pour la campagne de Laurent Wauquiez

Le vice-président de la Normandie, David Margueritte, soutient Laurent Wauquiez pour la présidence du parti Les Républicains. L'élu cherbourgeois sera même le référent pour sa campagne, dans la région.

David Margueritte soutient Laurent Wauquiez dans la course à la présidence du parti Les Républicains. Le vice-président de la région Normandie sera en effet le référent régional pour la campagne du candidat, qui sera à Lisieux (Calvados) le 18 novembre 2017 pour une réunion régionale à l'espace Victor Hugo. Laurent Wauquiez, qui prône une politique très ancrée à droite, est le favori de ce scrutin, face à Florence Portelli et Maël de Calan, partisans d'une ligne plus modérée.

Rien d'étonnant à trouver David Margueritte aux côtés de Laurent Wauquiez. Après la présidentielle de 2012, l'élu cherbourgeois avait en effet adhéré à la droite forte, un mouvement fondé par Guillaume Peltier, qui pourrait être l'un des hommes forts d'une future présidence Wauquiez.

Des référents dans chaque département

Outre David Margueritte, qui coordonnera également la campagne pour la Manche, les référents en Normandie sont : le sénateur Pascal Allizard pour le Calvados, le vice-président de la région Bertrand Deniaud dans l'Orne, la vice-présidente de la région Marie Guguin pour la Seine-Martime, Bruno Lair pour le secteur de Dieppe, et la conseillère régionale Nathalie Lamarre dans l'Eure. Enfin, Charles Morgat, de Seine-Maritime, est le référent pour les jeunes en Normandie.

Par ailleurs, le député du Calvados Sébastien Leclerc, la députée de l'Orne Véronique Louwagie, les parlementaires de la Manche Philippe Gosselin et Jean Bizet, ainsi que le conseiller régional Pascal Marie, de Chasse Pêche Nature et Tradition, s'engagent également pour ce candidat. Ils lui ont notamment accordé leur parrainage en vue de l'élection.

Le scrutin, réservé aux adhérents Les Républicains, se déroulera les 10 et 17 décembre 2017.

A LIRE AUSSI.

David Margueritte renonce à se présenter aux législatives à Cherbourg

Présidence LR: vers une candidature unique pour Wauquiez

Les Républicains: Fillon rebat les cartes du parti